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Мокрова Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1857 по 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1857 по 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1876 по 1877

Муж: Мокров Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
С 1878 по 1879 ст.

Сын: Мокров Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Мокров Гаврила Семенович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Мокрова) Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Мокров Гаврила Семенович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1887 ст.

Сын: Мокров Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Мокров Гаврила Семенович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1888 ст.

Дочь: (Мокрова) Ефимия Гавриловна

Отец ребёнка: Мокров Гаврила Семенович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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