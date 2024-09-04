Мокрова Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1857 по 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1857 по 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1876 по 1877
Рождение ребёнка
С 1878 по 1879 ст.
Сын: Мокров Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Мокров Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Мокрова) Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Мокров Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
11.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Мокров Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
08.07.1888 ст.
Дочь: (Мокрова) Ефимия Гавриловна
Отец ребёнка: Мокров Гаврила Семенович
Смерть
Неизвестно