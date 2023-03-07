Якимов (Останин) Тимофей (Тимошка) Остафьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Якимов (останин) Остафей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Останин Осип (Оска) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Останин Степан (Стенка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Останин Павел (Пашка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Останин Кирилл (Кирюшка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646