Якимов (Останин) Тимофей (Тимошка) Остафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов (Останин) Тимофей (Тимошка) Остафьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Якимов (останин) Остафей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Останин Осип (Оска) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Останин Степан (Стенка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Останин Павел (Пашка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Останин Кирилл (Кирюшка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646
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