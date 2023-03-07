Якимов (Останин) Остафей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов (Останин) Остафей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Якимов (останин) Василий (Васка) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Якимов (останин) Тимофей (Тимошка) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Якимов (останин) Никифор (Микифорко) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

дер. что был поч. Романовской, а Тиханка Исакова тоже, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1629
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