Якимов (Останин) Остафей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1629
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Якимов (останин) Василий (Васка) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Якимов (останин) Тимофей (Тимошка) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Якимов (останин) Никифор (Микифорко) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
дер. что был поч. Романовской, а Тиханка Исакова тоже, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1629