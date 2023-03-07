Якимов (Останин) Никифор (Микифорко) Остафьев
Место рождениядер. что был поч. Романовской, а Тиханка Исакова тоже, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1605
Отец: Якимов (останин) Остафей
Мать: не указана
дер. что был поч. Романовской, а Тиханка Исакова тоже, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Останин Калина (Калинка) Никифоров
Мать ребёнка: не указана
дер. что был поч. Романовской, а Тиханка Исакова тоже, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646