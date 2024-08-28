Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна

Место рождения

починок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.01.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1885 по 1904
Рождение
28.01.1885 ст.

Отец: Четвериков Павел Михайлович

Мать: Четверикова Марфа Кузьминична

Место жительства
С 1904
Суслопаровской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.10.1904 ст.

Муж: Лопаткин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лопаткина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Васильевич

Суслопаровской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1915 ст.

Дочь: Лопаткина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Васильевич

Суслопаровской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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