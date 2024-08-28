Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна
Место рожденияпочинок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рождения28.01.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1885 по 1904
Рождение
28.01.1885 ст.
Место жительства
С 1904
Бракосочетание
24.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лопаткина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1915 ст.
Дочь: Лопаткина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно