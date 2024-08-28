Четверикова Марфа Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1885 ст.
Дочь: Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Четверикова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1890 ст.
Сын: Четвериков Николай Павлович
Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.
Дочь: Четверикова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
14.06.1895 ст.
Дочь: Четверикова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1897
Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.
Дочь: Четверикова Мария Павловна
Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович
Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно