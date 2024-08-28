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Четверикова Марфа Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
28.01.1885 ст.

Дочь: Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Четверикова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
06.12.1890 ст.

Сын: Четвериков Николай Павлович

Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.

Дочь: Четверикова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
14.06.1895 ст.

Дочь: Четверикова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1897

Сын: Четвериков Иван Павлович

Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Дочь: Четверикова Мария Павловна

Отец ребёнка: Четвериков Павел Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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