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Лопаткин Алексей Васильевич

Место рождения

Суслопаровской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Суслопаровской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.10.1904 ст.

Жена: Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лопаткина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна

Суслопаровской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1915 ст.

Дочь: Лопаткина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна

Суслопаровской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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