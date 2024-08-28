Лопаткин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лопаткина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
28.06.1915 ст.
Дочь: Лопаткина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лопаткина (Четверикова) Анна Павловна
Смерть
Неизвестно