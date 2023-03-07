Бухарцов Федот Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Бухарцова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Гликерия Федотова
Мать ребёнка: Бухарцова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Васса Федотова
Мать ребёнка: Бухарцова Марфа Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795