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Бухарцов Федот Ефимов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Бухарцов Ефим Васильев

Мать: Бухарцова Акулина (Иванова)

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Бухарцов Егор Федотов

Мать ребёнка: Бухарцова Марфа Григорьева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Гликерия Федотова

Мать ребёнка: Бухарцова Марфа Григорьева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Васса Федотова

Мать ребёнка: Бухарцова Марфа Григорьева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Марфа Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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