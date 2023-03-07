Бухарцова (Наймушина) Акулина (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцова (Наймушина) Акулина (Иванова)

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Место рождения

Над Озером

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Наймушин Яков Филиппов

Мать: Наймушина Овдотья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Бухарцов Захар Ефимов

Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Бухарцов Ананий Ефимов

Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бухарцов Федот Ефимов

Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бухарцов Федосей Ефимов

Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Бухарцов Василий Ефимов

Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Ефим Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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