Бухарцова (Наймушина) Акулина (Иванова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Наймушин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762