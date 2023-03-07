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Бухарцова Марфа Григорьева

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Бухарцов Егор Федотов

Отец ребёнка: Бухарцов Федот Ефимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Гликерия Федотова

Отец ребёнка: Бухарцов Федот Ефимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Васса Федотова

Отец ребёнка: Бухарцов Федот Ефимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Федот Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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