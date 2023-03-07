Бухарцова Марфа Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Бухарцов Федот Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Гликерия Федотова
Отец ребёнка: Бухарцов Федот Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Васса Федотова
Отец ребёнка: Бухарцов Федот Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795