Бабина (Широких) Настасья Иванова
Место рожденияпоч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Агафия Аксентьева
Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Овдотья Аксентьева
Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Пелагея Аксентьева
Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев
Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772