Бабина (Широких) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Широких) Настасья Иванова

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Место рождения

поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Агафия Аксентьева

Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Овдотья Аксентьева

Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Пелагея Аксентьева

Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Бабин Петр Авксентьев

Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Отец ребёнка: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1772
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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