Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

avatar

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Мать: Бабина Настасья Иванова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Бабин Филипп Анисимов

Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.1797 ст.

Дочь: Марья Анисимова

Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Стефанида Анисимова

Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Дарья Анисимова

Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Бабин Иосиф (Осип) Онисимов

Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бабин Иван Онисимов

Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1815
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close