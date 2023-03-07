Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина
Рождение ребёнка
01.04.1797 ст.
Дочь: Марья Анисимова
Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Стефанида Анисимова
Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Дарья Анисимова
Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Бабин Иосиф (Осип) Онисимов
Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Бабин Иван Онисимов
Мать ребёнка: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815