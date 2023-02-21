Горшкова (Комарова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова (Комарова) Мария Ивановна

Горшкова (Комарова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Комаров Иван Васильевич

Мать: Комарова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Малина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Горшкова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Горшкова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close