Горшкова (Комарова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Малина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Горшкова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Горшкова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Горшков Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952