Комаров Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Комаров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Горшкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1887