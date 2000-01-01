Комаров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1874 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Комаров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Горшкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1887
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