Комарова (Комарова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Горшкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Иван Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1887