Комарова (Комарова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Комарова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1874 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Горшкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1887
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