Горчаков Сергей Васильевич 10.02.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Горчаков Сергей Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.02.1870

умер 21.12.1929, Париж

Отец
Горчаков Василий Сергеевич14.08.1833 г.р.
Мать
Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна07.06.1839 г.р.
Супруги
Горчакова (Комаровская) Анна Евграфовна01.12.1872 г.р.
Горчакова (Павлова) Мария Васильевна26.03.1883 г.р.
Дети
Горчаков Василий Сергеевич12.06.1893 г.р.
Горчакова Нина Сергеевна28.11.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1870

Отец: Горчаков Василий Сергеевич

Мать: Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна

Бракосочетание
С 01.07.1892 по 13.09.1901

Жена: Горчакова (Комаровская) Анна Евграфовна

Городище, Урицкий муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
12.06.1893

Сын: Горчаков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Горчакова (Комаровская) Анна Евграфовна

Бракосочетание
17.01.1907

Жена: Горчакова (Павлова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Горчакова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Горчакова (Павлова) Мария Васильевна

Смерть
21.12.1929

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