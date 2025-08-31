Горчаков Сергей Васильевич
мужской, родился 10.02.1870
умер 21.12.1929, Париж
ОтецГорчаков Василий Сергеевич14.08.1833 г.р.
МатьГорчакова (Задонская) Клавдия Воиновна07.06.1839 г.р.
Супруги
Горчакова (Комаровская) Анна Евграфовна01.12.1872 г.р.
Горчакова (Павлова) Мария Васильевна26.03.1883 г.р.
Дети
Горчаков Василий Сергеевич12.06.1893 г.р.
Горчакова Нина Сергеевна28.11.1908 г.р.
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Место
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Рождение
10.02.1870
Бракосочетание
С 01.07.1892 по 13.09.1901
Городище, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.06.1893
Сын: Горчаков Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Горчакова (Комаровская) Анна Евграфовна
Бракосочетание
17.01.1907
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Горчакова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Горчакова (Павлова) Мария Васильевна
Смерть
21.12.1929