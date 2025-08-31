Горчаков Василий Сергеевич 14.08.1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Горчаков Василий Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.08.1833

умер 28.09.1884

Отец
Горчаков Сергей Дмитриевич1794 г.р.
Мать
Горчакова (Шереметева) Анна Александровна14.04.1800 г.р.
Супруги
Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна07.06.1839 г.р.
Дети
Горчаков Сергей Васильевич10.02.1870 г.р.
Горчакова Елизавета Васильевна1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1833

Отец: Горчаков Сергей Дмитриевич

Мать: Горчакова (Шереметева) Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна

Рождение ребёнка
10.02.1870

Сын: Горчаков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Горчакова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна

Смерть
28.09.1884

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