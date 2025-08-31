Горчаков Василий Сергеевич
мужской, родился 14.08.1833
умер 28.09.1884
ОтецГорчаков Сергей Дмитриевич1794 г.р.
МатьГорчакова (Шереметева) Анна Александровна14.04.1800 г.р.
Супруги
Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна07.06.1839 г.р.
Дети
Горчаков Сергей Васильевич10.02.1870 г.р.
Горчакова Елизавета Васильевна1872 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1833
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1870
Сын: Горчаков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Горчакова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Горчакова (Задонская) Клавдия Воиновна
Смерть
28.09.1884