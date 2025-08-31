Горчакова (Комаровская) Анна Евграфовна 01.12.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горчакова (Комаровская) Анна Евграфовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.12.1872

умерла 22.12.1918

Супруги
Горчаков Сергей Васильевич10.02.1870 г.р.
Горчаков Сергей Дмитриевич27.04.1861 г.р.
Дети
Горчаков Василий Сергеевич12.06.1893 г.р.
Горчакова Татьяна Сергеевна02.08.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 01.07.1892 по 13.09.1901

Муж: Горчаков Сергей Васильевич

Городище, Урицкий муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
12.06.1893

Сын: Горчаков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Горчаков Сергей Васильевич

Бракосочетание
17.07.1902

Муж: Горчаков Сергей Дмитриевич

Вязовна, Долбинская волость, Лихвинский уезд

Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Горчакова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Горчаков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Горчаков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Горчаков Сергей Дмитриевич

Смерть
22.12.1918

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