Горчакова (Комаровская) Анна Евграфовна
женский, родилась 01.12.1872
умерла 22.12.1918
Супруги
Горчаков Сергей Васильевич10.02.1870 г.р.
Горчаков Сергей Дмитриевич27.04.1861 г.р.
Дети
Горчаков Василий Сергеевич12.06.1893 г.р.
Горчакова Татьяна Сергеевна02.08.1902 г.р.Показать еще 1
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Рождение
01.12.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 01.07.1892 по 13.09.1901
Городище, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.06.1893
Сын: Горчаков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Горчаков Сергей Васильевич
Бракосочетание
17.07.1902
Вязовна, Долбинская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Горчакова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Горчаков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Горчаков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Горчаков Сергей Дмитриевич
Смерть
22.12.1918