Мавра Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

1741 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Иван Васильев

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Денисов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Васильев

Ченчерь, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Васильев

Смерть
1764
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