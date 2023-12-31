Мавра Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Иван Васильев
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Денисов Иван Васильев
Ченчерь, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1764