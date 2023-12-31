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Денисов Михайло Иванович

Место рождения

Ченчерь, тюменская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

1712 г.р.

Жена

1748 г.р.

Дети

1766 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Денисов Иван Васильев

Мать: Мавра Исаева

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Денисов Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Степанида Федотова

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1782

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанида Федотова

Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанида Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Федотова

Смерть
1790
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