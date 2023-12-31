Денисов Михайло Иванович
Место рожденияЧенчерь, тюменская область
Дата рождения1741
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Денисов Иван Васильев
Мать: Мавра Исаева
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Степанида Федотова
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1782
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанида Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Федотова
Смерть
1790