Денисов Иван Васильев
Место рожденияЧенчерь, тюменская область
Дата рождения1705
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Денисов Василий
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1741
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мавра Исаева
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Мавра Исаева
Ченчерь, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Исаева
Смерть
1775