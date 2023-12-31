Денисов Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Иван Васильев

Место рождения

Ченчерь, тюменская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

1741 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Денисов Василий

Мать: не указана

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1741

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мавра Исаева

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Денисов Михайло Иванович

Мать ребёнка: Мавра Исаева

Ченчерь, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Исаева

Смерть
1775
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