Тростинский Алексий Пантелемонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тростинский Пантелемон
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тростинский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Тростинская Анна Авксентьевна
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Тростинский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Тростинская Анна Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно