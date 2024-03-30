Тростинский Алексий Пантелемонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тростинский Алексий Пантелемонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тростинский Пантелемон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Тростинский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тростинская Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Тростинский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Тростинская Анна Авксентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тростинская Анна Авксентьевна

Смерть
Неизвестно
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