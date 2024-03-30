Тростинская Анна Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тростинская Анна Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

08.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Тростинский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Тростинский Алексий Пантелемонович

Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Тростинский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тростинский Алексий Пантелемонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тростинский Алексий Пантелемонович

Смерть
08.11.1884
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