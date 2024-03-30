Тростинская Анна Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти08.11.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тростинский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Тростинский Алексий Пантелемонович
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Тростинский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Тростинский Алексий Пантелемонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1884