Тростинский Пантелемон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тростинский Иван Пантелемонович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Тростинский Роман Пантелемонович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тростинский Лаврентий Пантелемонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тростинский Алексий Пантелемонович
Смерть
Неизвестно