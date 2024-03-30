Тростинский Пантелемон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тростинский Пантелемон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тростинский Иван Пантелемонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Тростинский Роман Пантелемонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Тростинский Лаврентий Пантелемонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тростинский Алексий Пантелемонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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