Федора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Федот Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ивлиев

Рождение ребёнка
1799

Сын: Евдоким Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хавронья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ивлиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Ивлиев

Смерть
Неизвестно
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