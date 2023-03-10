Федора Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Федот Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ивлиев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Евдоким Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хавронья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ивлиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Ивлиев
Смерть
Неизвестно