Алексей Ивлиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Ивлиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ивлий Степанов

Мать: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Федот Алексеев

Мать ребёнка: Федора Васильева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Евдоким Алексеев

Мать ребёнка: Федора Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хавронья Алексеева

Мать ребёнка: Федора Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Федора Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платон Алексеев

Мать ребёнка: Федора Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадей Алексеев

Мать ребёнка: Федора Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасий Алексеев

Мать ребёнка: Федора Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Васильева

Смерть
Неизвестно
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