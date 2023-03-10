Алексей Ивлиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Ивлий Степанов
Мать: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Федот Алексеев
Мать ребёнка: Федора Васильева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Евдоким Алексеев
Мать ребёнка: Федора Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хавронья Алексеева
Мать ребёнка: Федора Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Федора Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платон Алексеев
Мать ребёнка: Федора Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадей Алексеев
Мать ребёнка: Федора Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасий Алексеев
Мать ребёнка: Федора Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Васильева
Смерть
Неизвестно