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Евдоким Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Алексей Ивлиев

Мать: Федора Васильева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Степан Евдокимов

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Федорова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ераст Евдокимов

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Федорова

Рождение ребёнка
25.?.1831

Дочь: Устинья Евдокимова

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья (Гликерия) Федорова

Смерть
Неизвестно
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