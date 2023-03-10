Евдоким Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Алексей Ивлиев
Мать: Федора Васильева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Степан Евдокимов
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Федорова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ераст Евдокимов
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Федорова
Рождение ребёнка
25.?.1831
Дочь: Устинья Евдокимова
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно