Пуговкин Тимофей Иванович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пуговкин Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

03.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.1858

Жена: Пуговкина Наталия Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №2043, стр. 780
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
13.05.1875

Дочь: Пуговкина Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1227, стр. 267
Рождение ребёнка
28.08.1876

Дочь: Пуговкина Наталия Тимофеевна

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1239, стр. 303
Смерть
03.02.1896
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2630, стр. 219

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