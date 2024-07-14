Пуговкин Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти03.02.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1858
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №2043, стр. 780
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пуговкин Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1875
Дочь: Пуговкина Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1227, стр. 267
Рождение ребёнка
28.08.1876
Дочь: Пуговкина Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1239, стр. 303
Смерть
03.02.1896
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2630, стр. 219