Пуговкин Гавриил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Пуговкин Тимофей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1886
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1356, стр. 250
Рождение ребёнка
05.07.1898
Сын: Пуговкин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Максимовна
Смерть
Неизвестно