Пуговкина Ксения Максимовна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Золотов Максим Ильич
Бракосочетание
06.07.1886
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1356, стр. 250
Рождение ребёнка
05.07.1898
Сын: Пуговкин Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Пуговкин Гавриил Тимофеевич
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно