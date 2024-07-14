Пуговкина Ксения Максимовна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пуговкина Ксения Максимовна

Место рождения

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Золотов Максим Ильич

Мать: Золотова Надежда Алексеевна

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
06.07.1886

Муж: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1356, стр. 250
Рождение ребёнка
05.07.1898

Сын: Пуговкин Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

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