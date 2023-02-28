Уварова (Лекаркина) Татьяна Евтихьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Лекаркина) Татьяна Евтихьевна

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Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

09.01.1939

Дата смерти

25.05.1992

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1939

Отец: Лекаркин Евтихий Григорьевич

Мать: Лекаркина Миланья Петровна

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
25.05.1992
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Похоронена на станичном кладбище Новолеушковской рядом с бабушкой, отцом, матерью и старшим братом - Лекаркиными.
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