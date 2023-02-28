Уварова (Лекаркина) Татьяна Евтихьевна
Место рождения
Дата рождения09.01.1939
Дата смерти25.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1939
Рождение ребёнка
28.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.05.1992
Похоронена на станичном кладбище Новолеушковской рядом с бабушкой, отцом, матерью и старшим братом - Лекаркиными.