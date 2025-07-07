Опалинский Николай
мужской, родился 31.10.1907, Белорусская ССР, Барановичская обл., Слонимский р-н, Селец
умер 10.06.1991, Ялта
МатьОпалинская (Леонова) Антонина1864 г.р.
ОтецОпалинский Максим1875 г.р.
Супруги
Окорокова (Сазонова) Прасковья25.07.1910 г.р.
Опалинская (Аврутина) ЕвгенияОколо 1914 г.р.
Дети
Опалинский Константин26.08.1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1907
Отец: Опалинский Максим
Белорусская ССР, Барановичская обл., Слонимский р-н, Селец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
С 1926 по 26.04.1942
Гпз
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
26.08.1934
Мать ребёнка: Окорокова (Сазонова) Прасковья
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Около 1941
Томск
Военная служба
С 1942 по 1945
Военная награда
03.05.1946
Рождение ребёнка
1947
Подмосковье - Швейцария
Развод
29.04.1947
Рождение ребёнка
06.04.1949
Ялта
Смерть
10.06.1991
Ялта
Гродненская губ., бельский уезд. Павловская обл