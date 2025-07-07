Опалинский Николай 31.10.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Опалинский Николай

Автор
ДО
Опалинский Д.

мужской, родился 31.10.1907, Белорусская ССР, Барановичская обл., Слонимский р-н, Селец

умер 10.06.1991, Ялта

Мать
Опалинская (Леонова) Антонина1864 г.р.
Отец
Опалинский Максим1875 г.р.
Супруги
Окорокова (Сазонова) Прасковья25.07.1910 г.р.
Опалинская (Аврутина) ЕвгенияОколо 1914 г.р.
Дети
Опалинский Константин26.08.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1907

Отец: Опалинский Максим

Мать: Опалинская (Леонова) Антонина

Белорусская ССР, Барановичская обл., Слонимский р-н, Селец

Гродненская губ., бельский уезд. Павловская обл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Опалинская (Аврутина) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опалинская (Аврутина) Евгения

Работа или профессия
С 1926 по 26.04.1942
Гпз

Работал старшим бухгалтером в 1 гпз в отк, в Томске работал на 5 гпз старшим бухгалтером

Бракосочетание
Около 1932

Жена: Окорокова (Сазонова) Прасковья

Рождение ребёнка
26.08.1934

Сын: Опалинский Константин

Мать ребёнка: Окорокова (Сазонова) Прасковья

Москва, город федерального значения Москва

Отдел ЗАГС Кунцевского районного исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Место жительства
Около 1941
Томск

Эвакуация в Томск вместе с ГПЗ

Военная служба
С 1942 по 1945

Военная награда
03.05.1946

Орден Красной Звезды

Рождение ребёнка
1947

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Мать ребёнка: Опалинская (Аврутина) Евгения

Подмосковье - Швейцария

Развод
29.04.1947

Жена: Окорокова (Сазонова) Прасковья

Рождение ребёнка
06.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Опалинская (Аврутина) Евгения

Ялта

Смерть
10.06.1991
Ялта

Причина смерти: Рак простаты

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