Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

С 1766 по 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Каракунов Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
С 1766 по 1782

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