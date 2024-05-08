Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиС 1766 по 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Смерть
С 1766 по 1782