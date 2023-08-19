Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Фёдорович

Яков Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Акулина Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Акулина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close