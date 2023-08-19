Яков Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно