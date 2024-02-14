Байхузин Киям Байхузович
Место рожденияТатарская АССР, Сармановский р-н, д. Лещев Тамак
Дата рождения1922
Дата смерти01.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байхузин Гаяз
Мать ребёнка: (Калимуллина) Рауза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.10.1942
Рождение ребёнка
16.08.1955
Рождение ребёнка
04.01.1959