Байхузин Киям Байхузович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайхузин Киям Байхузович

Байхузин Киям Байхузович

Место рождения

Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Лещев Тамак

Дата рождения

1922

Дата смерти

01.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Байхуза

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Калимуллина) Рауза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байхузин Гаяз

Мать ребёнка: (Калимуллина) Рауза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Калимуллина) Рауза

Смерть
01.10.1942
Рождение ребёнка
16.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Калимуллина) Рауза

Рождение ребёнка
04.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Калимуллина) Рауза

Мы используем куки для улучшения работы сайта.