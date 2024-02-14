(Калимуллина) Рауза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калимуллина) Рауза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байхузин Киям Байхузович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байхузин Гаяз

Отец ребёнка: Байхузин Киям Байхузович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байхузин Киям Байхузович

Рождение ребёнка
16.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байхузин Киям Байхузович

Рождение ребёнка
04.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байхузин Киям Байхузович

Смерть
Неизвестно

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