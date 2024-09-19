Петрова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Данилович

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Петрова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Данилович

1878-2=1876
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.

Сын: Петров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Данилович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-7-1 №59 633об крест. 15 сентября Каквинского зимовья сельский обыватель Василий Данилов Петров и законная жена его Екатерина Николаевна Восприемники Верхотурского уезда купца сын Александр Кап... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Петров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Данилович

1885-5=1880
Смерть
Неизвестно

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