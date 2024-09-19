Петрова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Петрова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Данилович
1878-2=1876
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.
Сын: Петров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий Данилович
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-7-1 №59 633об крест. 15 сентября Каквинского зимовья сельский обыватель Василий Данилов Петров и законная жена его Екатерина Николаевна Восприемники Верхотурского уезда купца сын Александр Кап... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Петров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий Данилович
1885-5=1880
Смерть
Неизвестно