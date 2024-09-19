Петрова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смерти23.09.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
1878-2=1876
Смерть
23.09.1878 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 17 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1878 г. 83) 23/25 сентября Каквинскаго зимовья Василия Даниилова Петрова дочь Мария, 2 лет поносом