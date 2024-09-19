Петрова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

23.09.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1876

Отец: Петров Василий Данилович

Мать: Петрова Екатерина Николаевна

1878-2=1876
Смерть
23.09.1878 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 17 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1878 г. 83) 23/25 сентября Каквинскаго зимовья Василия Даниилова Петрова дочь Мария, 2 лет поносом

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