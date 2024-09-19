Петров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смерти09.06.1885 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
1885-5=1880
Смерть
09.06.1885 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 22 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1885 г 56) 9/11 июня сельскаго обывателя Василия Даниилова Петрова сын Василий, 5 лет от золотухи