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Петров Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

09.06.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Вычислено 1880

Отец: Петров Василий Данилович

Мать: Петрова Екатерина Николаевна

1885-5=1880
Смерть
09.06.1885 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 22 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1885 г 56) 9/11 июня сельскаго обывателя Василия Даниилова Петрова сын Василий, 5 лет от золотухи

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