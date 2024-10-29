Архипова НАДЕЖДА НИКАНДРОВА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова НАДЕЖДА НИКАНДРОВА

Архипова НАДЕЖДА НИКАНДРОВА

Место рождения

Новое Чурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: НИКАНДР ИЛЬИН

Мать: Евдокия Васильева

Новое Чурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
26.05.1895 ст.

Муж: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Поручитель- по жениху из дер. Белое Озеро из чуваш крестьянин Антон Ефремов и Иван Семёнов, по невесте- чуваш солдат Василий Федотов и Данил Марков
Рождение ребёнка
01.03.1897

Сын: Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ

Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.

Дочь: Венедиктова (Архипова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Никандр ильин
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ксения Тимофеева

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ

Рождение ребёнка
04.08.1905 ст.

Дочь: Зайцева (Архипова) ЕВДОКИЯ ТИМОФЕЕВНА

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: Родионова (Архипова) Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.

Сын: Архипов Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ

Рождение ребёнка
07.05.1916 ст.

Дочь: Скирдова (Архипова) Кристина Тимофеевна

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.