Архипова НАДЕЖДА НИКАНДРОВА
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: НИКАНДР ИЛЬИН
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
26.05.1895 ст.
Муж: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ
Поручитель- по жениху из дер. Белое Озеро из чуваш крестьянин Антон Ефремов и Иван Семёнов, по невесте- чуваш солдат Василий Федотов и Данил Марков
Рождение ребёнка
01.03.1897
Сын: Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ
Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.
Дочь: Венедиктова (Архипова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ
Никандр ильин
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ксения Тимофеева
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ
Рождение ребёнка
04.08.1905 ст.
Дочь: Зайцева (Архипова) ЕВДОКИЯ ТИМОФЕЕВНА
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: Родионова (Архипова) Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.
Сын: Архипов Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ
Рождение ребёнка
07.05.1916 ст.
Дочь: Скирдова (Архипова) Кристина Тимофеевна
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ АРХИПОВ
Смерть
Неизвестно