Зайцева (Архипова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Архипова) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

04.08.1905 ст.

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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1940 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905 ст.

Отец: Архипов Тимофей

Мать: Архипова Надежда

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич

Рождение ребёнка
18.10.1940

Дочь: Чекмарёва Таисия Гавриловна

Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич

Россия, Респ Чувашская, Яльчикский район, д Белое Озеро
Рождение ребёнка
18.08.1947

Сын: Зайцев Вениамин Гаврилович

Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич

Россия, Респ Чувашская, Яльчикский район, д Белое Озеро
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Аркадий Гаврилович

Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич

Россия, Респ Чувашская, Яльчикский район, д Белое Озеро
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич

Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Чувашия, Яльчикский район, деревня Белое Озеро
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