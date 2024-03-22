Зайцева (Архипова) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1905 ст.
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905 ст.
Отец: Архипов Тимофей
Мать: Архипова Надежда
Рождение ребёнка
09.09.1929
Рождение ребёнка
18.10.1940
Дочь: Чекмарёва Таисия Гавриловна
Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич
Россия, Респ Чувашская, Яльчикский район, д Белое Озеро
Рождение ребёнка
18.08.1947
Сын: Зайцев Вениамин Гаврилович
Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич
Россия, Респ Чувашская, Яльчикский район, д Белое Озеро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Аркадий Гаврилович
Отец ребёнка: Зайцев Гавриил (Керук) Лазаревич
Россия, Респ Чувашская, Яльчикский район, д Белое Озеро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Чувашия, Яльчикский район, деревня Белое Озеро