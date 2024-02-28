Скирдова (Архипова) Кристина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1902 ст.
Отец: Архипов Тимофей
Мать: Архипова Надежда
Смерть
Неизвестно