Скирдова (Архипова) Кристина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирдова (Архипова) Кристина Тимофеевна

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Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

20.09.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1902 ст.

Отец: Архипов Тимофей

Мать: Архипова Надежда

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скирдов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скирдов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скирдов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скирдов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скирдов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скирдов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скирдов Павел

Смерть
Неизвестно
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