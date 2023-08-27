Казнаков Николай Николаевич 12.?.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казнаков Николай Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.?.1856

умер 15.04.1929, г. Канны, Прованс, Третья Французская республика

Отец
Казнаков Николай Геннадьевич08.12.1823 г.р.
Мать
Казнакова (Неклюдова) Елизавета-младшая Сергеевна24.11.1828 г.р.
Супруги
Казнакова (Икскуль Фон Гильденбанд) Варвара Карловна06.11.1874 г.р.
Казнакова Эмилия Леонардовна1929 г.р.
Дети
Казнаков Николай Николаевич18.07.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1856

Отец: Казнаков Николай Геннадьевич

Мать: Казнакова (Неклюдова) Елизавета-младшая Сергеевна

Бракосочетание
С 21.09.1892 по 1908

Жена: Казнакова (Икскуль Фон Гильденбанд) Варвара Карловна

Рождение ребёнка
18.07.1894

Сын: Казнаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Казнакова (Икскуль Фон Гильденбанд) Варвара Карловна

Бракосочетание
1912

Жена: Казнакова Эмилия Леонардовна

Смерть
15.04.1929
г. Канны, Прованс, Третья Французская республика

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