Казнаков Николай Николаевич
мужской, родился 12.?.1856
умер 15.04.1929, г. Канны, Прованс, Третья Французская республика
ОтецКазнаков Николай Геннадьевич08.12.1823 г.р.
МатьКазнакова (Неклюдова) Елизавета-младшая Сергеевна24.11.1828 г.р.
Супруги
Казнакова (Икскуль Фон Гильденбанд) Варвара Карловна06.11.1874 г.р.
Казнакова Эмилия Леонардовна1929 г.р.
Дети
Казнаков Николай Николаевич18.07.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1856
Бракосочетание
С 21.09.1892 по 1908
Рождение ребёнка
18.07.1894
Бракосочетание
1912
Смерть
15.04.1929
г. Канны, Прованс, Третья Французская республика