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Казнаков Николай Геннадьевич

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Место рождения

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.12.1823

Дата смерти

12.02.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
15.02.1853

Жена: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна

Рождение ребёнка
12.?.1856

Сын: Казнаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна

Рождение ребёнка
04.01.1863

Сын: Казнаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна

Рождение ребёнка
20.04.1865

Дочь: Казнакова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна

Рождение ребёнка
29.06.1866

Дочь: Бутакова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна

Рождение ребёнка
26.01.1871

Сын: Казнаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна

Смерть
12.02.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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