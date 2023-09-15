Казнаков Николай Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1823
Дата смерти12.02.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1853
Рождение ребёнка
12.?.1856
Сын: Казнаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна
Рождение ребёнка
04.01.1863
Сын: Казнаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна
Рождение ребёнка
20.04.1865
Дочь: Казнакова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна
Рождение ребёнка
29.06.1866
Дочь: Бутакова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна
Рождение ребёнка
26.01.1871
Сын: Казнаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Казнакова Елизавета-младшая Сергеевна
Смерть
12.02.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург