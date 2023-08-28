Казнакова (Икскуль Фон Гильденбанд) Варвара Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казнакова (Икскуль Фон Гильденбанд) Варвара Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 21.09.1892 по 1908

Муж: Казнаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.1894

Сын: Казнаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Казнаков Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казнаков Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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