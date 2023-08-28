Казнакова (Икскуль Фон Гильденбанд) Варвара Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 21.09.1892 по 1908
Рождение ребёнка
18.07.1894
Сын: Казнаков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Казнаков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно