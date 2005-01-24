Катанаева (Шулепова) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанаева (Шулепова) Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1924

Дата смерти

24.01.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орион Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орион Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орион Степанович

Развод
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Семёнович

Смерть
24.01.2005
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