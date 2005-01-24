Катанаева (Шулепова) Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1924
Дата смерти24.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орион Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орион Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орион Степанович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.2005