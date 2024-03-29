Захаров Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.
1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катанаева Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грабоздина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грабоздина Валентина

г.Львов
Развод
Неизвестно

Жена: Катанаева Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катанаева Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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