Орион Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрион Степанович

Орион Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катанаева Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катанаева Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катанаева Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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