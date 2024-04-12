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Некрасов Алексей Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.10.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1797

Отец: Некрасов Петр Лаврентьев

Мать: Некрасова Варвара Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1817

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Некрасов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1824

Сын: Некрасов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1829

Сын: Некрасов Семен Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Некрасов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1834

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Максим Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Елена Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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