Некрасов Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения02.10.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1797
Рождение ребёнка
24.03.1817
Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
20.11.1824
Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
17.05.1829
Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Некрасов Николай Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
26.09.1834
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Некрасова Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно