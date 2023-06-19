Некрасова (Некрасова) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Елена Семеновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.05.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1796

Отец: Некрасов Семен Федорович

Мать: Некрасова Ирина Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.10.1815

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.03.1817

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Некрасов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1824

Сын: Некрасов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1829

Сын: Некрасов Семен Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Некрасов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1834

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Максим Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей Петров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно