Некрасова (Некрасова) Елена Семеновна
Место рождения
Дата рождения20.05.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1796
Бракосочетание
31.10.1815
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.03.1817
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров
Рождение ребёнка
20.11.1824
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров
Рождение ребёнка
17.05.1829
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Некрасов Николай Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров
Рождение ребёнка
26.09.1834
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно